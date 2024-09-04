قرارات بشأن جامعات اردنية

ووافق المجلس على تسكين المؤهلات، بكالوريوس الإعلام الترويجي الرقمي، والإذاعة والتلفزيون، وماجستير الصحافة والإعلام الرقمي، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة البترا.
كما أقر تسكين المؤهلات، بكالوريوس الهندسة الميكانيكية في جامعة الزرقاء، وماجستير الفقه المقارن في جامعة جرش، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع).
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا صيانة الطائرات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا الصناعات الدوائية في جامعة العقبة للتكنولوجيا.
كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس علم النفس الإرشادي، وماجستير علم النفس التربوي، وإرشاد نفسي، وقياس وتقويم، ودبلوم عال، التعليم الدامج، ودكتوراة، إرشاد نفسي، وعلم النفس التربوي، وقياس وتقويم، في جامعة اليرموك.
ووافق على الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، التغذية والحميات، في جامعة إربد الأهلية، وتخصص بكالوريوس ذكاء الأعمال في جامعة الزيتونة، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير، الحقوق في جامعتي الزيتونة والإسراء، وبكالوريوس علم الحاسوب في الجامعة الأميركية في مادبا.
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