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قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم الخميس

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
الخميس، 12-09-2024 01:12 م
الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي لسنة 2024م.اضافة اعلان


ويأتي النِّظام لغايات رفد الجهاز القضائي بكفاءات علميَّة وعمليَّة من أوائل كليَّات الحقوق والمحامين وموظَّفي وزارة العدل والأمانة العامَّة للمجلس القضائي وذلك بابتعاثهم للالتحاق ببرنامج دبلوم المعهد، ولتنظيم إجراءات الابتعاث والالتزامات المترتِّبة على الموفَد نتيجة ابتعاثه إلى المعهد.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام عمل اللَّجنة الوطنيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024م؛ وذلك نظراً لصدور قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021م الذي تطلَّب إصدار نظام لتحديد آليَّة عمل اللَّجنة، وسائر الأحكام المتعلِّقة بها.

وأقرَّ المجلس أيضاً نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزَّواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م؛ وذلك لتمكين أمانة عمَّان من القيام بمسؤوليَّاتها المناطة بها ضمن هذا النِّظام.
 
gnews

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