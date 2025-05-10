قرارات جديدة من نقابة الصحفيين للنهوض بالإعلام المحلي

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الوكيل الإخباري- وزّع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماعه اليوم السبت، المهام بين أعضائه، وأعاد تشكيل لجانه المتخصصة لتغطية مختلف قطاعات العمل الإعلامي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء وتطوير خدمات النقابة. اضافة اعلان





وقسّم المجلس عمله إلى ثلاث لجان رئيسية، كل منها معنية بقطاع إعلامي محدد، وتوحدت مهامها حول دعم المؤسسات، وتحصيل مستحقات النقابة، ومتابعة شكاوى العاملين.



وتضمنت هذه اللجان: لجنة الصحف الورقية، وتضم الزملاء راشد الرواشدة، وعلي فريحات، وموفق كمال، وتعنى بمتابعة شؤون الصحف الورقية من حيث دعم المؤسسات، ورصد أوضاعها المالية، وتحصيل مستحقات النقابة البالغة 1 بالمئة من قيمة الإعلانات، إلى جانب استقبال شكاوى الصحفيين العاملين في الصحف، وإنشاء لجان فرعية لتعزيز التواصل بين النقابة والمؤسسات، ومعالجة أي قضايا أخرى ذات صلة.



كما تضمنت لجنة المواقع الإلكترونية، بعضوية الزملاء رشدي القرالة، ومحمد الزيود، وختام الشوبكي، وتختص بمتابعة أوضاع المواقع الإلكترونية، وبحث آليات دعمها، وتحصيل المستحقات المالية لصالح النقابة، واستقبال شكاوى العاملين في هذا القطاع ومتابعتها، إلى جانب معالجة مختلف القضايا ذات العلاقة.



وتضمنت لجنة التلفزيونات والإذاعات والوكالات، وتضم سامي الحربي، وراشد العساف، ومحمد الفقهاء، وتتولى متابعة شؤون المحطات التلفزيونية والإذاعية والوكالات ودعمها، وتحصيل مستحقات النقابة البالغة 1 بالمئة من الإعلانات، فضلًا عن استقبال شكاوى العاملين في تلك المؤسسات ومعالجتها.



وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن شكره للجان المساندة السابقة وممثلي النقابة في مختلف المؤسسات، مثمنًا جهودهم في خدمة الهيئة العامة.



كما قرر المجلس تسمية الزميل راشد الرواشدة رئيسًا لبعثة الحج الإعلامية لهذا العام.



وبخصوص الملفات المالية، اطّلع نقيب الصحفيين طارق المومني، إلى جانب نائبه، وأعضاء المجلس، على آخر تطورات المفاوضات الجارية مع شركة التأمين السابقة، بهدف إنهاء ملف براءة الذمة المالية للنقابة، وفقًا للأسس القانونية والمالية المعتمدة.



واتفق المجلس على تشكيل لجنة من الهيئة العامة تُعنى بشؤون المهنة، تتولى متابعة قضايا الصحفيين، وتعزيز حضور النقابة في القضايا المهنية المختلفة.



وفي الجانب التعليمي، بحث المجلس ملف الجامعات والمدارس الخاصة، وأقر تشكيل لجنة لمتابعته، بعضوية الزملاء الدكتور حسام العتوم، والدكتور رسمي الخزاعلة، وعلي فريحات، وموفق كمال، وستعمل اللجنة على زيادة المقاعد المخصصة لأبناء الصحفيين في الجامعات الأردنية، وتأمين خصومات في المدارس الخاصة، إلى جانب السعي للحصول على منح وبعثات دراسية لأبناء وبنات الصحفيين داخل المملكة وخارجها.



وفيما يخص لجان الاستثمار والإسكان، شُكّلت لجنة برئاسة الزميل عوني الداوود، وعضوية الزملاء موفق كمال وخالد بني خالد، تتولى الإشراف على تشكيل لجنة استثمار من أعضاء الهيئة العامة، لوضع برامج عمل ومشاريع استثمارية.



كما تتولى اللجنة تشكيل لجنة لإسكان الصحفيين، لتفعيل هذا الملف وفقًا لتوصية الهيئة العامة، وأُسندت إلى الزميل موفق كمال متابعة ملف الأكشاك، على أن تستعين اللجنتان، الاستثمارية والإسكانية، بخبراء متخصصين لتحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما.



كما أعلن المجلس عن تأسيس لجنة خاصة لدراسة واقع النقابة، برئاسة نائب النقيب، وعضوية أمين السر، وأمين الصندوق، والزميلة ختام الشوابكة، تتولى تقييم الأوضاع الإدارية والمالية، ومراجعة أوضاع صناديق النقابة، وواقع المبنى الحالي، على أن ترفع توصياتها الشاملة إلى المجلس خلال شهر واحد.