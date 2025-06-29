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قرارات صادرة عن أمانة عمان الكبرى

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الأحد، 29-06-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-   - أقر مجلس أمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات تعاون وشراكة مزمع إبرامها، بهدف دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع مجالات التعاون المحلي والإقليمي.

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وبحسب بيان صادر عن "الأمانة"، وافق المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، على مذكرة تفاهم مع المعهد العربي لإنماء المدن، لتنفيذ مشروع "التخضير التشاركي للأحياء" في منطقة تلاع العلي، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبقيمة تقديرية تبلغ 165 ألف دولار، يشمل إنشاء حديقة عامة وتنفيذ تدخلات تكتيكية في الحي.


كما أقر المجلس مذكرة تفاهم ثانية مع المعهد ذاته، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة في مجالات تنمية المدن، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الشراكات الإقليمية.


وفي إطار التعاون العربي، صادق المجلس على مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، تتعلق بتعزيز التعاون في مجالات الريادة والابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة.


وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على اتفاقيتي تعاون مع جامعة الحسين التقنية؛ تتعلق الأولى بتدريب الطلبة ضمن مشروع المدينة الذكية، فيما تقضي الثانية بإقرار اتفاقية سابقة مع الجامعة، تهدف إلى تطوير نماذج عمل حكومية مبتكرة، تسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة، وجعل العاصمة عمان نموذجا إقليميا في الابتكار المؤسسي.

 

 
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