قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين

كما قرَّر المجلس نقل أمين سرّ مجلس الوزراء أشرف عاصم الخصاونة ليشغل موقع أمين عام المحكمة الدستوريَّة.
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