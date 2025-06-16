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قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين

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أرشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 10:38 ص

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، إحالة أمين عام المحكمة الدستوريَّة فراس نصوح المجالي على التقاعد.

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كما قرَّر المجلس نقل أمين سرّ مجلس الوزراء أشرف عاصم الخصاونة ليشغل موقع أمين عام المحكمة الدستوريَّة.

 
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