الأربعاء 2025-06-11 03:51 م
 

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
 
الأربعاء، 11-06-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-   أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025، ليشكل الإطار الوطني المؤسسي والتنظيمي الشامل لتحديث الخدمات الحكومية وتحسين مستويات الحصول على الخدمات من قبل مستقبليها.
 
كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

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وبشأن القرارات المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الاعتماد الرئيسية بين بنك تنمية المدن والقرى وصندوق المناخ الأخضر، الذي يعتبر أهم مصادر التمويل المناخي وذلك في إطار الجهود الوطنية للعمل على زيادة التمويل المناخي للمشاريع التنموية في المملكة، بهدف التصدي لآثار التغير المناخي وتقليل الانبعاثات.

وعلى صعيد القرارات المتعلقة بالخدمات والبنى التحتية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تأهيل طريق وادي بن حماد/ محافظة الكرك من خلال المخصصات المتوفرة ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي.

كما أقر مجلس الوزراء عدداً من مذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة، ضمن إطار التعاون الدولي.
فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، والتي تأتي انطلاقاً من رغبة البلدين المشتركة لتطوير وتعزيز التعاون في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية.

 

وقرر المجلس أيضاً، الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة الجمهورية العربية السورية، بشأن إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى التي تم التوقيع عليها خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والوفد الوزاري إلى دمشق في العشرين من أيار الماضي، ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية والبيئة في مملكة إسبانيا والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى اسبانيا الخميس الماضي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، والذي تم التوقيع عليه بحضور جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الإسباني في مدريد، الخميس الماضي.

كذلك قرر المجلس، الموافقة على تمديد الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والأمم المتحدة لتوفير الإسناد لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولمدة سنة اعتبارا من 1/6/2025.

 
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