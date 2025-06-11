قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025، ليشكل الإطار الوطني المؤسسي والتنظيمي الشامل لتحديث الخدمات الحكومية وتحسين مستويات الحصول على الخدمات من قبل مستقبليها.



كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

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وبشأن القرارات المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الاعتماد الرئيسية بين بنك تنمية المدن والقرى وصندوق المناخ الأخضر، الذي يعتبر أهم مصادر التمويل المناخي وذلك في إطار الجهود الوطنية للعمل على زيادة التمويل المناخي للمشاريع التنموية في المملكة، بهدف التصدي لآثار التغير المناخي وتقليل الانبعاثات.



وعلى صعيد القرارات المتعلقة بالخدمات والبنى التحتية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تأهيل طريق وادي بن حماد/ محافظة الكرك من خلال المخصصات المتوفرة ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي.



كما أقر مجلس الوزراء عدداً من مذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة، ضمن إطار التعاون الدولي.

فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، والتي تأتي انطلاقاً من رغبة البلدين المشتركة لتطوير وتعزيز التعاون في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية.