قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إصدار نظام موحَّد للرُّخص القطاعيَّة التي تصدرها دائرة الأراضي والمساحة، وتوحيد بعض الإجراءات ما أمكن لجميع الرُّخص، ومواكبة الظُّروف المستجدَّة خصوصاً عمليَّة التحوُّل الإلكتروني، وضبط الممارسات غير القانونيَّة، وغيرها من الإجراءات التي تنظِّم بيئة العمل.
كما قرَّر مجلس الوزراء السَّماح للجنة الشِّراء الخاصَّة بمشروع النَّاقل الوطني بفتح العرض المحدَّث المقدَّم من ائتلاف شركة (MERIDIAM-SUEZ) وتقييمه.
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