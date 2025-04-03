قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/3/18 الموافقة على إحالة فاروق عبد الحليم طاهر الحديدي، امين عام وزارة العمل إلى التقاعد، لبلوغه السن القانونية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2025/3/21.

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