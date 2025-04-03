الخميس 2025-04-03 09:12 م
 

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الخميس، 03-04-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري-    قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/3/18 الموافقة على إحالة فاروق عبد الحليم طاهر الحديدي، امين عام وزارة العمل إلى التقاعد، لبلوغه السن القانونية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2025/3/21.

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كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/3/25 الموافقة على إنهاء خدمة “عبد الفتاح جميل عبد الفتاح الكايد” المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، اعتبارا من تاريخ 2025/3/31، وذلك بناءً على طلبه.

 
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