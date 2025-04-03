قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/3/25 الموافقة على إنهاء خدمة “عبد الفتاح جميل عبد الفتاح الكايد” المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، اعتبارا من تاريخ 2025/3/31، وذلك بناءً على طلبه.
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