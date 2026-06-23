قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين أيضاً، أقرَّ مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة ٢٠٢٦م.
وفي إطار التَّحديث الإداري، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة (2026) تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعيّ نظامين معدِّلين لنظام الهيئة التدريسيَّة في جامعة مؤتة لسنة 2026م، ولنظام البعثات العلميَّة في جامعة مؤتة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقرارهما حسب الأصول.
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