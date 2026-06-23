الثلاثاء 2026-06-23 03:00 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

رئاسة الوزراء.
رئاسة الوزراء
 
الثلاثاء، 23-06-2026 01:57 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على إضافة 15 حافلة عاملة على خط الكرك - الزَّرقاء، و15 حافلة أخرى عاملة على خط الكرك - العقبة إلى الدعم التَّشغيلي المقرَّر ضمن نطاق مشروع تطوير النَّقل العام بين المحافظات في مرحلته الثانية؛ وذلك لغايات التوسُّع في خدمات النَّقل العام المنتظم للمواطنين، خصوصا طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث.
 
وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين أيضاً، أقرَّ مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة ٢٠٢٦م.

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وفي إطار التَّحديث الإداري، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة (2026) تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.


وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
 
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
 
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعيّ نظامين معدِّلين لنظام الهيئة التدريسيَّة في جامعة مؤتة لسنة 2026م، ولنظام البعثات العلميَّة في جامعة مؤتة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقرارهما حسب الأصول.


 

 
 


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