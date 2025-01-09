قرارات لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

وجاء القرار بحسب بيان صحفي للسلطة اليوم الخميس، بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المستثمرين والتجار من مالكي العقارات غير السكنية لتصويب أوضاعهم وتسهيل إجراءات التَّرخيص.
كما قرر المجلس في جلسته أمس الأربعاء، وفي محور التطوير المؤسسي، المصادقة على مؤشرات الأداء الخاصة بالخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2028، لقياس مستوى إنجاز الغايات والأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذه الخطة.
وجاءت قرارات المجلس في إطار الرؤية الاستراتيجية للسلطة للأعوام 2024-2028، وانسجاما مع ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحفيز وتمكين الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
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