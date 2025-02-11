 
الثلاثاء 2025-02-11 12:56 م
 

قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء

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رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 11-02-2025 12:50 م
الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير عام مكتب رئيس الوزراء محمد نمر الزِّيناتي على التَّقاعد.اضافة اعلان


كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام إدارة الموارد البشريَّة لسنة 2025م، وذلك لتخفيض رتبة مدير عام مكتب دولة رئيس الوزراء في الدرجة العليا من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.

وقرَّر المجلس كذلك تعيين اللواء المتقاعد عدنان أحمد الرقَّاد مديراً عامَّاً للمؤسَّسة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمتقاعدين العسكريين.
 
gnews

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