قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام إدارة الموارد البشريَّة لسنة 2025م، وذلك لتخفيض رتبة مدير عام مكتب دولة رئيس الوزراء في الدرجة العليا من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.
وقرَّر المجلس كذلك تعيين اللواء المتقاعد عدنان أحمد الرقَّاد مديراً عامَّاً للمؤسَّسة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمتقاعدين العسكريين.
-
أخبار متعلقة
-
تعيين العكاليك مديرا عاما للجمارك
-
مؤتمر صحفي للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء عند الواحدة ظهرا
-
بإجمالي 330 مليون دينار .. الضمان توقع 11512 اتفاقية مع منشآت مدينة
-
الخيرية الهاشمية: تأمين مواد طبية وحليب الأطفال لشمال غزة
-
عطاء لإنشاء قسم إسعاف وطوارئ في مستشفى المفرق الحكومي
-
الصقور يحذر من أفاعي بالأغوار - فيديو
-
"عين على القدس" يناقش تداعيات تصريحات ترامب والموقف الأردني والدولي تجاهها
-
بمساحة 200 دونم .. رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء حديقة عامة جديدة في المفرق