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قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 12:22 م

الوكيل الإخباري - وافقت الحكومة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025.

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كما أقرت الحكومة، اليوم الثلاثاء، مشروع نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025، وفق ما أعلنه وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة محمد المومني خلال مؤتمر صحفي.


وأضاف المومني أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025.

 

وأشار إلى أن اختيار وقت المؤتمر الصحفي جاء مراعاة لمباراة المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الكوري الجنوبي في تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في الساعة الثانية من بعد الظهر اليوم الثلاثاء.

 

 
 
gnews

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