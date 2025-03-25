قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء

الوكيل الإخباري - وافقت الحكومة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025.

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كما أقرت الحكومة، اليوم الثلاثاء، مشروع نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025، وفق ما أعلنه وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة محمد المومني خلال مؤتمر صحفي.



وأضاف المومني أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025.