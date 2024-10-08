قرارات مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024.

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ويأتي النِّظام لغايات إبراز دور مهنة العمل الاجتماعي في المجتمع، وتشجيع الإقبال عليها، وضمان عدم تسرُّب ذوي الكفاءات منها، ولتقديم خدمات فُضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم.



وتشمل مهنة العمل الاجتماعي بموجب النِّظام المهن الاختصاصيَّة مثل: اختصاصي اجتماعي وباحث اجتماعي وغيرها، بالإضافة إلى المهن المساندة مثل: اختصاصي نفسي ومرشد نفسي وغيرها، وكذلك مهن العامل الاجتماعي مثل: مرافق كبار السنّ ومرافق ذوي الإعاقة وحاضنة الأطفال وغيرها.



ويهدف النِّظام إلى تنظيم شروط مزاولة هذه المهن وترخيصها والانتقال فيما بينها، وتحديد المهام التي تتولَّاها المديريَّة المختصَّة في وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لتنظيم شؤون هذه المهن، وكذلك المهام التي تتولَّاها لجنة العمل الاجتماعي المشكَّلة بموجب النِّظام ويرأسها أمين عام الوزارة ومن بينها دراسة الخطط والبرامج والاستراتيجيَّات من أجل تطوير المهنة.



وتسري أحكام هذا النِّظام على كلِّ من يمارس مهنة العمل الاجتماعي في الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة والمؤسَّسات الرسميَّة والعامَّة، ومؤسَّسات القطاع الخاص، والجهات التطوُّعيَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة الأردنيَّة لكبار السنّ للأعوام 2025 – 2030 التي سيقوم المجلس الوطني لشؤون الأُسرة بإعداد الخطَّة التَّنفيذيَّة لها.



وتهدف الاستراتيجيَّة إلى وضع قضايا كبار السنّ ضمن أولويَّات العمل الوطنيَّة التي تستحق الاهتمام، بما يكفل تحسين نوعيَّة حياتهم، وتوفير بيئة داعمة لهم بشكل يراعي خصوصيَّاتهم، ويضمن مشاركة فاعلة لهم في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم، وتوفير حياة كريمة وبيئة صحيَّة واجتماعيَّة ملائمة لهم.



كما تهدف إلى تطوير برامج وأنظمة شاملة للحماية الاجتماعيَّة لكبار السنّ، والتوسُّع في تقديم الخدمات الصحيَّة لهم، وتفعيل مشاركتهم في مختلف المجالات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وإعطائهم أدواراً محوريَّة فعَّالة في المجتمع، والإفادة من كفاءاتهم.



وتتضمَّن الاستراتيجيَّة كذلك تطوير بيئة تراعي احتياجات كبار السنّ، وإنشاء قاعدة معلومات كميَّة ونوعيَّة شاملة عنهم بشكل يسمح بوضع سياسات واستراتيجيَّات تلبِّي أولوياتهم، بالإضافة إلى تعزيز التَّعاون وتوحيد الجهود الوطنيَّة والمؤسسيَّة بين مختلف الجهات العاملة على قضايا كبار السنّ.

ويُجسِّد إقرار هذه الاستراتيجيَّة مكانة الأردن بين الدُّول الرَّائدة في التَّخطيط الاستراتيجي لفئة كبار السنّ، من خلال التَّحديث والتَّطوير المستمرّ للاستراتيجيَّات المرتبطة بها؛ إذ تُعدُّ هذه الاستراتيجيَّة الثَّالثة التي تُقرُّها المملكة في هذا المجال، مراعاةً للتطوُّرات والمستجدَّات التي تطرأ في المجتمع.



وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على البرنامج التَّنفيذي لمذكَّرة التَّفاهم في مجال الأوقاف بين وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلامية، ووزارة الأوقاف في جمهوريَّة مصر العربيَّة.



وتنصُّ مذكَّرة التَّفاهم على رغبة الطَّرفين في تطوير التَّعاون بينهما في مجالات التَّعريف بالدِّين الحنيف وبيان قيمه وسماحته، وتبادل الخبرات والتَّعاون في مجال إحياء التُّراث والتَّعامل مع المخطوطات وتبادل المعلومات، فضلاً عن التَّعاون في شؤون الأوقاف والمساجد وعمارتها وصيانتها.