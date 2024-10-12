قرارات مجلس الوزراء

كما قرَّر المجلس تعيين الدكتور شاكر العدوان نائباً لرئيس مجلس مفوَّضي سلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، والمهندس يزن المحادين مفوَّضاً لإدارة المحميَّة، والمهندس محمَّد الهباهبة مفوَّضاً في مجلس السُّلطة.
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