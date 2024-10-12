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قرارات مجلس الوزراء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
السبت، 12-10-2024 09:44 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء تعيين فارس لورنس أبو ديَّة أميناً عامَّاً لوزارة النَّقل، وذلك بعد حصوله على أعلى الدَّرجات بين جميع المتنافسين على الوظيفة بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.

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كما قرَّر المجلس تعيين الدكتور شاكر العدوان نائباً لرئيس مجلس مفوَّضي سلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، والمهندس يزن المحادين مفوَّضاً لإدارة المحميَّة، والمهندس محمَّد الهباهبة مفوَّضاً في مجلس السُّلطة.

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