قرارات مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء تعيين فارس لورنس أبو ديَّة أميناً عامَّاً لوزارة النَّقل، وذلك بعد حصوله على أعلى الدَّرجات بين جميع المتنافسين على الوظيفة بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.

اضافة اعلان