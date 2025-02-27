قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة الاستراتيجية بالتسهيل والتخفيف على المواطنين لغايات استكمال إجراءات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية، بما يساهم في تعزيز جهود السلطة في التحول الأخضر واستخدام الطاقة البديلة وجعل العقبة مدينة خضراء.
كما قرر مجلس المفوضين اعتماد دليل المشتريات الخضراء الذي يهدف إلى وضع معايير شراء المنتجات الخضراء والصديقة للبيئة.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في التحول الأخضر وزيادة استخدام المنتجات الصديقة للبيئة في المباني، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد والمعدات والمركبات التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل المخاطر البيئية.
وقرر المجلس الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنمية وتطوير المهارات، وذلك ضمن رؤية السلطة في جعل منطقة العقبة مركزاً دولياً لتنمية وتطوير المهارات من خلال تنظيم عمل الجهات التي تقدم برامج تدريبية بضرورة الحصول على اعتماد مزودي خدمة التدريب والمدربين من هيئة تنمية وتطوير المهارات لغايات ضبط وتنظيم عمل هذا القطاع في العقبة.
كما قرر مجلس المفوضين الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة نهر الأردن، بهدف تعزيز التعاون في مجال الإرشاد المهني من خلال إطلاق حزمة من البرامج التدريبية الفنية المنتهية بالتشغيل، والتي تمكن الباحثين عن عمل من امتلاك المهارات الفنية اللازمة ورفع الكفاءة الوظيفية لديهم على أيدي مدربين مؤهلين من أصحاب الخبرة حسب دراسة احتياجات سوق العمل في العقبة.
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