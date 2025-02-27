قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

الوكيل الإخباري - قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة على تخفيض نسبة اعتماد موافقة الشركاء إلى 51 بالمئة لغايات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل في الأحياء السكنية.

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ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة الاستراتيجية بالتسهيل والتخفيف على المواطنين لغايات استكمال إجراءات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية، بما يساهم في تعزيز جهود السلطة في التحول الأخضر واستخدام الطاقة البديلة وجعل العقبة مدينة خضراء.



كما قرر مجلس المفوضين اعتماد دليل المشتريات الخضراء الذي يهدف إلى وضع معايير شراء المنتجات الخضراء والصديقة للبيئة.



ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في التحول الأخضر وزيادة استخدام المنتجات الصديقة للبيئة في المباني، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد والمعدات والمركبات التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل المخاطر البيئية.



وقرر المجلس الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنمية وتطوير المهارات، وذلك ضمن رؤية السلطة في جعل منطقة العقبة مركزاً دولياً لتنمية وتطوير المهارات من خلال تنظيم عمل الجهات التي تقدم برامج تدريبية بضرورة الحصول على اعتماد مزودي خدمة التدريب والمدربين من هيئة تنمية وتطوير المهارات لغايات ضبط وتنظيم عمل هذا القطاع في العقبة.