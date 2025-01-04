قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة لتنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2024-2028

الوكيل الإخباري- اتخذ مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، جملة من القرارات المتسقة مع رؤية السلطة الاستراتيجية 2024- 2028 ورؤية التحديث الاقتصادي .

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ففي محور الاستثمار، وافق المجلس على طرح مبنى المركز التجاري العائد ملكيته للسلطة والقائم على مساحة 1583مترا مربعا للبيع في المزاد العلني لغايات استثمار المبنى حيث يقع ضمن الوسط التجاري السياحي الاستراتيجي للمدينة.



ووافق على إتاحة استخدام قطعة أرض بمساحة 5 دونمات لغايات مشروع الاقتصاد الدائري الذي سينفذ من خلال منحة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسيوفر نقطة انطلاق في مجال تدوير النفايات بطريقة ابتكارية والنمو المستدام للمدينة.



وفي محور النمو المستدام، وافق المجلس على إتاحة قطعة أرض بمساحة 170 دونما لمشروع الناقل الوطني، كدعم من السلطة وشركة تطوير العقبة للمشروع الاستراتيجي، إذ يعد المشروع من أهم المشاريع الرئيسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة وتحسين جودة الحياة.



ووافق على تعديل صفة استعمال قطعة أرض من أراضي منطقة القويرة من صفة استعمال سكني إلى متعدد الاستعمال لإقامة محطة للمحروقات عليها، لغايات توفير الخدمات الرئيسية على طريق العقبة – عمان وأهمها الشحن الكهربائي للسيارات.