قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية سلطة منطقة العقبة في تحسين جودة الحياة في قرية وادي رم من خلال التطوير الحضري للقرية وإعتماد نماذج بناء سكني يحافظ على الهوية التراثية والسياحية بطابع جمالي بالتشاور مع المجتمع المحلي للقرية ليتماشى مع مشروع توسعة قرية رم.
كما قرر مجلس المفوضين، الموافقة على إنشاء مركز تدريب متخصص لتمكين الشباب في العقبة ومنطقة الجنوب من خلال جمعية خيرية متخصصة في التعليم والتنمية البشرية.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في جعل منطقة العقبة مركزاً دوليا لتنمية وتطوير المهارات من خلال دعم وتمكين الجهات المتخصصة في تدريب وتنمية مهارات الشباب، حيث قامت السلطة بتأجير الجمعية قطعة أرض بالسعر المدعوم لإقامة المشروع ضمن اشتراطات تساهم في إمتلاك المهارات الفنية اللازمة ورفع الكفاءة الوظيفية للشباب على أيدي مدربين مؤهلين من أصحاب الخبرة حسب دراسة إحتياجات سوق العمل في منطقة العقبة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع ريادي شبابي لتقديم الخدمات والتجارب السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في دعم وتمكين المشاريع الريادية التي تساهم في جعل العقبة مركزاً اقليميا للريادة والابتكار من خلال تقديم كافة التسهيلات والحوافز للشباب الريادي حيث وفرت السلطة موقع لهذا المشروع في عدة أماكن وسط المدينة لتقديم الخدمات والتجارب السياحية بطريقة ريادية لتساهم في تنشيط الحركة السياحية وتنويع المنتج السياحي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
كما قرر الموافقة على طرح فرصة استثمارية في المنطقة التجارية الرابعة لقطعة أرض ذات استعمال تجاري لغايات إقامة فندق سياحي.
وقرر المجلس الموافقة على إعادة طرح الفرصة الاستثمارية لإقامة فندق على قطعة أرض ذات موقع استراتيجي مميز في المنطقة السكنية الثامنة.
وتأتي هذه القرارات ضمن رؤية السلطة في جعل العقبة مقصداً سياحياً عالمياً من خلال تحفيز القطاع السياحي وزيادة أعداد الغرف الفندقية في العقبة لتساهم في الرفع من تنافسية العقبة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل ضمن قطاع السياحة والفندقة والضيافة.
وقرر مجلس المفوضين الموافقة على مجموعة من القرارات الإدارية والتنظيمية في منطقة العقبة.
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