قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الموافقة على تعديل صفة الاستخدام للأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية الجنوبية.

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ويأتي هذا القرار ضمن رؤية سلطة منطقة العقبة والمخطط الشمولي الحضري 2040 في تحفيز وتشجيع الاستثمار ولتقديم جميع التسهيلات للمشاريع الصناعية الكبيرة.



كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد الأحكام التنظيمية لإنشاء محطة محروقات في منطقة الساحل الجنوبي وطرحها كفرصة استثمارية لغايات التسهيل على المواطنين والزوار وتوفير مختلف الخدمات اللوجستية لزوار المنطقة الساحلية الجنوبية.



وقرر المجلس الموافقة على اتاحة صيانة بحرية في المنطقة الحرفية الشمالية لغايات التسهيل على القطاعات البحرية في إجراءات عمليات الصيانة البحرية للقوارب والمعدات البحرية وتقديم افضل خدمات الصيانة في المواقع المتخصصة ضمان اشتراطات السلامة العامة.



كما قرر المجلس الموافقة على تقديم الحوافز الاستثمارية ضمن الإدخال المؤقت لعدد من الآليات والمركبات لعدد من الشركات الاستثمارية بهدف توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والآمنة للمستثمرين واستقطابهم وبما يسهم في رفع تنافسية العقبة على المستوى العالمي.



وقرر الموافقة على تعديل أحكام الإعمار وزيادة نسبة طابقية لمشروع فندق قيد الإنشاء ضمن حوافز تم إقرارها للقطاعات الاستراتيجية سابقاً دعماً للمستثمرين المحليين وتحفيز القطاع السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية في المنطقة.



وفي محور الاستثمار في القطاع التجاري قرر المجلس الموافقة على استبدال الكفالة المالية للمخالفات التنظيمية بالكفالة العدلية شريطة تصويب المخالفات التنظيمية خلال عام من تاريخه لغايات التسهيل على القطاع التجاري في تصويب المخالفات التنظيمية والتسريع باستكمال إجراءات الترخيص وتصويب جميع المخالفات التنظيمية.



وقرر المجلس كذلك اعتماد متطلبات إقامة الخيم الرمضانية للمنشآت التجارية في مدينة العقبة بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية وإظهار الأجواء الرمضانية في مدينة العقبة خلال شهر رمضان المبارك شريطة عدم إقامتها في الأحياء السكنية.



وفي محور السياحة قرر المجلس الموافقة على تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات لمراكز وقرى الغوص في العقبة تتضمن الاعفاء من بدل تسجيل المراكز لدى السلطة للعام 2025 وتأجيل تقديم المخططات التعديلية التنظيمية للعام 2025 وتأجيل استيفاء رسوم التراخيص لغاية 30 حزيران المقبل للمراكز المستوفية للمتطلبات الفنية للترخيص لغايات استمرار النهج المتكامل في دعم وتشجيع القطاع السياحي وبما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في قطاع الغوص في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وقرر المجلس الموافقة على المساهمة في تنظيم رالي الأردن الدولي ورالي الأردن الصحراوي الدولي "الباها" وبطولة الشرق الأوسط لتسلق المرتفعات بهدف دعم وتشجيع السياحة الرياضية الدولية، ولجعل العقبة مركزا دوليا للسياحة الرياضية نظرا للمشاركة الدولية من المتسابقين من مختلف انحاء العالم وترويج منطقة العقبة دوليا من خلال هذه البطولات العالمية.



وفي محور النمو المستدام قرر المجلس اعتماد خطة تقسيم المناطق داخل محمية العقبة البحرية لغايات تحديث خطة إدارة محمية العقبة البحرية وعكسها على الخرائط التي توضح حدود المحمية البحرية.



وفي محور الريادة والابتكار وتنمية المجتمع المحلي، قرر مجلس المفوضين الموافقة على الخطة التشغيلية لشركة العقبة للنقل بهدف تطوير الخطة التشغيلية من خلال توسعة خطوط النقل العام في العقبة لغايات تحسين الخدمات العامة للمواطنين وتقديم افضل الخدمات التي تسهم بتحسين جودة الحياة.



وقرر المجلس المساهمة في تنظيم مهرجان العقبة الرياضي الذي يقام في منطقة العقبة بهدف دعم الجهود الوطنية ضمن رؤية السلطة لدعم وتمكين الشباب وتنشيط السياحة الرياضية المحلية.