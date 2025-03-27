قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في محور تنفيذ المخطط الشمولي الحضري 2040، الموافقة على التصور العام الأولي لمشروع تطوير شاطئ رأس اليمانية في منطقة الشاطئ الجنوبي.

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ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة والمخطط الشمولي 2040 لغايات تحسين جودة الحياة وتوفير المرافق والخدمات والمتنزهات والشواطئ العامة وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق النمو المستدام بأعلى المعايير وبأفضل الخدمات للمواطنين والسياح، إضافة إلى تنويع المنتج السياحي، ما يساهم في جعل العقبة مقصداً سياحياً عالمياً.



كما قرر مجلس المفوضين اعتماد المخططات التنظيمية الأولية لمشروع الوسط التجاري الجديد في منطقة الشاطئ الجنوبي، وذلك ضمن رؤية السلطة في زيادة المناطق التجارية في المنطقة الجنوبية من العقبة بمختلف القطاعات (مراكز أعمال، فنادق، مراكز تجارية، مناطق سكنية، كليات تدريب، ومتعددة الاستخدام ... ) بهدف تحسين جودة الحياة والتسهيل على المواطنين والسياح بتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات الحياتية، حيث تسعى السلطة إلى جعلها منطقة ذكية باستخدام أحدث التقنيات والممارسات العالمية الذكية.



وقرر مجلس المفوضين الموافقة على المخططات الأولية والأحكام التنظيمية للقطعة المخصصة لبناء مسجد ياسين في التجارية الثانية.



ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة بالتنسيق مع مديرية أوقاف العقبة في دعم ورعاية المساجد في مدينة العقبة، وبناء مصلى في المنطقة التجارية الثانية ليقدم الخدمات للمصلين في المنطقة.



كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم جزء من قطعة الأرض التي خصصتها السلطة لوزارة الصحة ضمن حرم مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، لغايات استخدامها لبناء مستودعات طبية للمستشفى.



ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في دعم وتطوير القطاع الصحي في منطقة العقبة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار.



وفي محور تشجيع الاستثمار، قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقرار احتساب بدلات المواقف الحالية للاستعمالات غير السكنية في مناطق مختلفة من العقبة، لمدة شهر واحد فقط.



ويأتي القرار كمهلة أخيرة لتمكين المواطنين والمستثمرين من استكمال إجراءات تصديق المخططات أصولياً من نقابة المهندسين الأردنيين، وينطبق القرار على من تكون مخططاته مقدمة أصولياً لدى نقابة المهندسين قبل تاريخ 30/4 المقبل، وسيتم بدء العمل بقرار بدلات المواقف الجديد اعتباراً من 1 أيار المقبل.



وفي محور الريادة والابتكار ودعم المجتمع المحلي قرر مجلس المفوضين الموافقة على المساهمة في تقديم الدعم اللوجستي لإقامة بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للشابات.



ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في جعل العقبة مركزا إقليميا للبطولات الرياضية الدولية، حيث تستضيف منطقة العقبة بطولة اتحاد غرب آسيا للشابات لكرة القدم الدولية التي يشارك فيها 4 منتخبات دولية، ما يساهم في تنشيط الحركة الرياضية والتجارية في مدينة العقبة.



وقرر مجلس المفوضين الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، حيث يأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في دعم ورعاية الأيتام وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال التشبيك مع المؤسسات المختصة في رعاية الأيتام وتقديم الدعم الفني واللوجستي وإكسابهم المهارات الفنية والحياتية لبناء مستقبلهم.