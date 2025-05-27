قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن محور تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية الموافقة على تسجيل شركة "مشروع الناقل الوطني" داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للاستفادة من الحوافز والامتيازات لغاية البدء في تنفيذ المشروع.

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ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في محور تشجيع الاستثمار بالتسهيل والتسريع بإجراءات تنفيذ المشروع الوطني الحيوي والهام والذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها من العقبة إلى عمان عبر "مشروع الناقل الوطني".



كما قرر مجلس المفوضين اعتماد أسس تسهيل عمل المؤسسات غير المسجلة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لممارسة تجارة الترانزيت وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات وذلك ضمن رؤية السلطة في محور تشجيع الاستثمار وتعزيز مكانة العقبة كمركز لوجستي إقليمي وتعزيز حركة التجارة وخاصة الترانزيت.



وفي محور النمو المستدام، قرر مجلس المفوضين الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل الإدارة المتكاملة والمستدامة لمخلفات المنسوجات داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إعادة تدوير مخلفات النسيج داخل المنطقة وتشجيع ممارسة الاستدامة في القطاع الصناعي ما يساهم في تعزيز جهود السلطة في التحول الأخضر وجعل العقبة مدينة خضراء.



وضمن محور المخطط الشمولي الحضري 2040 قرر مجلس المفوضين الموافقة على اعتماد المخططات التنظيمية المعدلة لقرية دبة حانوت وإيداع نسخة من المخططات في بلدية القويرة وفتح باب الاعتراض لمدة 60 يوما.