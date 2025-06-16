قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الاثنين، الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم مع مركز دولي متخصص في مجال رصد المرجانية والبحوث والتعليم.

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ويأتي هذا القرار لغايات دعم السلطة لرصد وحماية الشعاب المرجانية في العقبة، من خلال تطوير ونقل تقنيات مبتكرة لرصد الشعاب المرجانية، حيث لا يترتب على مذكرة التفاهم أي تكاليف أو أعباء مالية.



وفي محور الريادة والابتكار وتنمية المجتمع المحلي، قرر مجلس المفوضين الموافقة على إطلاق الموسم الثالث من مسابقة "خير جليس"، بالتعاون مع مديرية ثقافة العقبة لغايات تعزيز وتمكين قدرات الشباب الثقافية وزيادة المخزون المعرفي لديهم، إضافة للتأكيد على أهمية القراءة والمطالعة فبناء وصقل الشخصية لدى الشباب.



وقرر مجلس المفوضين الموافقة على زيادة رأس مال المحفظة الإقراضية بحيث تكون الزيادة مناصفة مع شركة تطوير العقبة ليصبح رأس مال المحفظة 200 ألف دينار، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للمقترضين بمعدل 3 دورات تدريبية سنويًا (تأسيس المشاريع الصغيرة، وتطوير المشاريع، وإدارة المشاريع).



ويأتي هذا القرار في ظلّ النجاح الذي حققته المحفظة الإقراضية الهادفة إلى دعم التنمية المحلية والأفكار الريادية، وخلق فرص عمل والتي بدأ العمل بها منذ العام 2015، حيث ساهمت في توفير 850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم 233 مشروع (منزلي ومرخص)، 59 مشروع في قرى لواء القويرة ووادي عربة.



وفي محور المخطط الشمولي الحضري 2040 في قطاع تطوير المخططات التنظيمية لقرى الإقليم قرر مجلس المفوضين الموافقة على المخططات التنظيمية المعدلة لقريتيّ الحميمة والعسيلة، واستكمال إجراءات إيداع نسخة من المخططات لدى بلدية القويرة تمهيداً لإعلان المخططات التنظيمية للاعتراض لمدة 60 يوماً.



ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في تطوير وتنظيم قريتي الحميمة والعسيلة وذلك بعد أن قامت لجنة متخصصة وبمشاركة بلدية القويرة بدراسة المشاكل التنظيمية وإجراء أعمال الرفع المساحي للأبنية القائمة والأسوار والشوارع في القريتين، حيث تمت مراعاة اقتراح الحلول المناسبة والتي عالجتها المخططات التنظيمية المعدلة.