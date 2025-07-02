قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

وقرر المجلس تم تسمية كريمة عبد مصطفى الضابط، نائب الرئيس- مفوض الشؤون الإدارية والمالية، وترتبط بها مديريات الشؤون المالية، الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والشؤون الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والعطاءات واللوازم.
كما قرر تسمية الدكتور المعتصم عبدالله عبدالعزيز الهنداوي، مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، وترتبط به مديريات خدمات المدينة، والأشغال والهندسة، والتخطيط والترخيص العمراني، وتنمية الإقليم، والرقابة والتنفيذ.
وقرر تسمية الدكتور نضال موسى حسن العوران مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة، وترتبط به مديريات حماية البيئة والاستدامة، والمختبرات، ومحمية العقبة البحرية، وتسمية الدكتور ثابت حسان عبداللطيف النابلسي، مفوض شؤون السياحة والشباب، ويرتبط به مديريات السياحة، منطقة رم، الريادة، دعم التشغيل، التنمية المجتمعية.
كما قرر تسمية الدكتور محمد عبدالودود عبدالحفيظ أبو عمر، مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وترتبط به مديريات خدمات الاستثمار، ترويج الاستثمار، إدارة الأصول العقارية، تنظيم النقل واللوجستيات، إدارة التخزين.
من جهته، أكد رئيس مجلس المفوضين "شادي رمزي" المجالي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، إضافة إلى تعظيم الإنجازات وفتح أبواب السلطة أمام المواطنين، وتعزيز وترسيخ ثقافة التعامل ورفع مستوى الرضى لدى المواطنين.
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