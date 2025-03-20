قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعديل متطلبات مزاولة نشاط محطات شحن المركبات الكهربائية بالاستغناء عن شرط مساحة الموقع المنوي ممارسة النشاط من خلاله مع مراعاة المتطلبات الفنية الهندسية لقطعة الأرض.

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ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة الاستراتيجية في تعزيز الجهود نحو التحول الأخضر واستخدام الطاقة البديلة وجعل العقبة مدينة خضراء وتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في العقبة وتسهيلاً للاستثمار في هذا القطاع المهم .



كما قرر المجلس الموافقة على احتساب عدد المتدربين الأردنيين من ضمن نسبة العمالة الأردنية المطلوبة لمصانع الألبسة الموجودة في العقبة والتي ستقوم بفتح فروع انتاجية لها في الإقليم بهدف توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والآمنة للاستثمار وتشجيعاً للمستثمرين بتوسعة الاستثمارات القائمة ما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة.



وقرر المجلس الموافقة على إبرام مذكرة التفاهم مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز لتعزيز ثقافة التميز والابتكار والاستفادة من الخبرات والإمكانيات والكفاءات والبرامج التدريبية والاستشارات والخدمات التي يقدمها المركز، حيث يأتي القرار ضمن رؤية السلطة في جعل منطقة العقبة مركزاً دوليا للريادة والابتكار إضافة الى تنمية وتطوير المهارات من خلال دعم وتمكين الجهات المتخصصة في تدريب وتنمية مهارات الشباب وتمكينهم ورفع قدراتهما في منطقة العقبة الاقتصادية.



وقرر المجلس الموافقة على دعم مشروع لتمكين وتدريب المرأة في منطقة العقبة وذلك ضمن رؤية السلطة بتوفير البيئة المناسبة لدعم وتمكين المرأة والاستجابة للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 والتي تُعد وثيقة أساسية لتمكين المرأة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفق الأولويات الوطنية.



وفي محور تنشيط السياحة قرر المجلس الموافقة على دعم إقامة (64) فعالية ونشاط رياضي وترفيهي وفني في مدينة العقبة خلال العام 2025، ويأتي القرار ضمن رؤية السلطة في جعل العقبة مقصداً عالميا للسياحة لغايات تسويق وترويج العقبة ما يسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع البصمة الكربونية للمنطقة الخاصة وبناء القدرات لإجراء جرد انبعاثات الغازات الدفيئة وحساب البصمة الكربونية للقطاعات وحساب المساحات الخضراء من قبل الجمعية العلمية الملكية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة الاستراتيجية في تعزيز الجهود نحو التحول الأخضر وجعل العقبة مدينة خضراء من خلال هذا المشروع الحيوي لغايات تقليل الانبعاثات وحماية البيئة.