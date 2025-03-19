قرارات هامة حول استخدام المركبات في توصيل الطلبات بالاردن

الوكيل الإخباري- أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حزمة قرارات تنظيمية جديدة، تضمنت ضوابط استخدام المركبات والدراجات الآلية في توصيل الطلبات، وتقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

وجاءت هذه القرارات لمواكبة التطور في قطاع البريد، والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع إشعار الجهات المعنية بها.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، شملت الضوابط اشتراطات خاصة بالسائقين وصناديق نقل المواد الغذائية، وأدخلت اشتراطات تتعلق بالالتزام بإجراء ترميز السائقين، وبمؤشرات الأداء الخاصة بمقدمي خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية للتأكد من كفاءة السائقين وحصولهم على التصاريح اللازمة، وضمان استخدام مركبات ودراجات آلية تلبي المعايير الفنية الحديثة من حيث الأمان.