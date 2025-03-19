قرارات هامة حول استخدام المركبات في توصيل الطلبات بالاردن

وجاءت هذه القرارات لمواكبة التطور في قطاع البريد، والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع إشعار الجهات المعنية بها.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، شملت الضوابط اشتراطات خاصة بالسائقين وصناديق نقل المواد الغذائية، وأدخلت اشتراطات تتعلق بالالتزام بإجراء ترميز السائقين، وبمؤشرات الأداء الخاصة بمقدمي خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية للتأكد من كفاءة السائقين وحصولهم على التصاريح اللازمة، وضمان استخدام مركبات ودراجات آلية تلبي المعايير الفنية الحديثة من حيث الأمان.
وتضمنت كذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسائقين لضمان الشفافية والرقابة الفعّالة بهدف تحسين مستويات الأمان وحماية حقوق وأرواح سائقي التوصيل، وحماية خصوصية بيانات المستخدمين، ما يسهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة.
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