الأحد 2025-11-02 07:43 ص
 

قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة يدخل حيز التنفيذ

البنك المركزي
البنك المركزي
 
الأحد، 02-11-2025 07:24 ص

الوكيل الإخباري-   دخل قرار البنك المركزي ، اليوم الأحد، بتخفيض أسعار الفائدة؛ حيز التنفيذ، والذي يتضمن تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس.

اضافة اعلان

 


وجاء هذا التخفيض في ضوء تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، بما في ذلك اتجاهات أسعار الفائدة محلياً واقليمياً وعالمياً. هذا وقد اظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الاداء الإيجابي خلال الفترة المنقضية من العام. إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار في نهاية أيلول 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 شهراً، أي ما يُعادل ثلاثة اضعاف المعيار الدولي المُتعارف عليه، ما يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة. كما انخفض معدل الدولرة الى 17.9% في نهاية شهر آب 2025، واستقر معدل التضخم حول 2% تقريبا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، وهو مستوى يتوافق مع توقعات البنك المركزي، ومن شأنه الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة مراقبة الشركات

اقتصاد محلي ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة بنسبة 49 %

البنك المركزي

أخبار محلية قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة يدخل حيز التنفيذ

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

وظائف وظيفة حكومية شاغرة - تفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي مسؤول أمريكي: ترامب يستضيف الشرع قريبا في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 2-11-2025

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مركز تجاري في المكسيك

عربي ودولي عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مركز تجاري في المكسيك



 
 





الأكثر مشاهدة