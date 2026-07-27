قرار بإعادة جدولة وإعفاءات من الفوائد والغرامات لهذه الفئة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء إعادة جدولة مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات على المنشآت السياحية في البترا، مع إعفاء بنسبة 100% من الفوائد والغرامات عند التقسيط لمدة سنة، و50% عند التقسيط لمدة سنتين.

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