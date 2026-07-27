قرار بإعادة جدولة وإعفاءات من الفوائد والغرامات لهذه الفئة

كما نصت على إعادة جدولة مستحقات الكهرباء والمياه على المنشآت السياحية في إقليم البترا، مع إعفاء كامل من الفوائد والغرامات؛ بما يخفف كلف التشغيل ويعزز استدامة المنشآت.
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