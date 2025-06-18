قرار بالسماح لحاملي جواز السفر العراقي بالدخول الى الأردن دون تأشيرة

12:07 ص

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الوكيل الإخباري- تودُّ سفارة جمهورية العراق في عمّان أن تعلن لمواطنيها الكرام أنه، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تقرر السماح لحاملي جواز السفر العراقي بالدخول إلى أراضي المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة. اضافة اعلان





وسيتم منح تأشيرة الدخول في المطار مباشرةً بعد إجراء مقابلة مختصرة من قِبل الجهات المختصة، وذلك مقابل دفع الرسوم المقررة.



ويأتي هذا الإجراء استثناءً مؤقتًا لتسهيل مرور المواطنين العراقيين عبر الأردن باتجاه الأراضي العراقية، نظرًا لإغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران في ضوء المستجدات الأخيرة في المنطقة، على أن يتم أخذ ضمانات المغادرة من المسافرين، لحين عودة حركة الطيران بشكلٍ طبيعي في العراق.



تؤكد السفارة أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين، وتبذل قصارى جهدها لتأمين مرورهم وتقديم التسهيلات اللازمة، بالتنسيق الكامل مع السلطات الأردنية الشقيقة.



