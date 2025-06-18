قرار بالسماح لحاملي جواز السفر العراقي بالدخول الى الأردن دون تأشيرة

وسيتم منح تأشيرة الدخول في المطار مباشرةً بعد إجراء مقابلة مختصرة من قِبل الجهات المختصة، وذلك مقابل دفع الرسوم المقررة.
ويأتي هذا الإجراء استثناءً مؤقتًا لتسهيل مرور المواطنين العراقيين عبر الأردن باتجاه الأراضي العراقية، نظرًا لإغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران في ضوء المستجدات الأخيرة في المنطقة، على أن يتم أخذ ضمانات المغادرة من المسافرين، لحين عودة حركة الطيران بشكلٍ طبيعي في العراق.
تؤكد السفارة أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين، وتبذل قصارى جهدها لتأمين مرورهم وتقديم التسهيلات اللازمة، بالتنسيق الكامل مع السلطات الأردنية الشقيقة.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: الملك أكد أمام البرلمان الأوروبي أن الحرب ليست وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار
-
تنويه صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
تعديل ساعات عمل جسر الملك الحسين ليومي الأربعاء والخميس
-
المياه: ضبط اعتداءات على مصادر المياه في بيادر وادي السير
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العميان والقباعي والقباني
-
اطلاق صافرات الإنذار في الاردن
-
بيان تأييد لكلمة جلالة الملك عبد الله في البرلمان الأوروبي
-
مياه العقبة تؤكد التزامها بدعم قطاع التعليم تحت شعار شراكة لأجل التقدم