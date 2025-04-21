قرار بتنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء؛ وذلك حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس، ولمشاركة الأخوة المسيحيين في الأردن والعالم أحزانهم بهذا المصاب الجلل.

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