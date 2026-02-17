قرار بوقف تصدير الخراف الحية لضمان وفرة اللحوم خلال رمضان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة الثلاثاء، عن قرار وقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار، وذلك بهدف ضمان تأمين احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الكميات الكافية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

