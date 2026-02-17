الثلاثاء 2026-02-17 04:48 م

قرار بوقف تصدير الخراف الحية لضمان وفرة اللحوم خلال رمضان

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 02:57 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة الثلاثاء، عن قرار وقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار، وذلك بهدف ضمان تأمين احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الكميات الكافية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه تم فتح مناشئ جديدة لاستيراد الحيوانات الحية، بما يشمل الضأن والعجول، بالاضافة الى اعتماد مسالخ جديدة لاستيراد اللحوم بمختلف أشكالها، من المناشئ المعتمدة والسليمة صحيًا وبيطريًا.

 
 


