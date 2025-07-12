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قرار جديد لطلبة التجسير في الجامعات الأردنية

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أرشيفية
 
السبت، 12-07-2025 07:43 م

الوكيل الإخباري- قررّ مجلس التعليم العالي، خلال جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، تعديل عدد الساعات المعادلة لطلبة الدبلوم المتوسط الذين يُجسرون في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2024/2025.

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وبحسب القرار، تقوم الجامعات الأردنية بمعادلة المواد التي درسها الطلبة في مرحلة الدراسة الجامعية المتوسطة من داخل الأردن أو خارجه، على أن لا تزيد عدد الساعات المعادلة عن (48) ساعة لطلبة نظام السنتين، و(64) ساعة لطلبة نظام الثلاث سنوات، وذلك شريطة تطابق المحتوى بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة.


ويُطبق القرار على الطلبة الذين قُبلوا في العام الجامعي الماضي 2024/2025، وكذلك على جميع الطلبة الذين سيتم قبولهم في السنوات المقبلة ضمن برامج التجسير.


وأكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أهمية هذا القرار في تحقيق العدالة الأكاديمية، وتعزيز فرص استكمال التعليم العالي لطلبة الدبلوم، ضمن أسس ومعايير تضمن الكفاءة والجودة.

 
 
gnews

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