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قرار حكومي بإعفاء طلبة موفدين من مبالغ ماليَّة وغرامات مترتبة عليهم

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 11-12-2024 07:05 ص
الوكيل الإخباري-    قرَّر مجلس الوزراء إعفاء الطلبة الموفدين وكفلائهم، ممَّن هم على مقاعد الدِّراسة، أو ممَّن تخرَّجوا خلال النصف الثاني من عام 2023، من الالتزام المترّتب عليهم بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنيَّة.اضافة اعلان


كما تضمَّن القرار كذلك، إعفاء الطَّلبة الموفَدين وكفلائهم الذين أخلُّوا بالالتزام المترتِّب عليهم ولم يقوموا بتقديم طلبات استخدام لدى ديوان الخدمة المدنيَّة خلال المُدد القانونيَّة المحدَّدة لهذه الغاية في حينه، من المبالغ الماليَّة والغرامات المترتّبة عليهم.

ويأتي القرار ضمن حُزمة الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ونظراً لكون نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة الجديد رقم (81) لسنة 2023 خلا من أيّ نصّ قانوني يُلِزم الطالب الموفَد بتقديم طلب استخدامٍ لدى ديوان الخدمة المدنيَّة.
 
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