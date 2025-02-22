 
السبت 2025-02-22 02:13 م
 

قرار حكومي بشأن شهر رمضان المبارك

شهر رمضان
رمضان
السبت، 22-02-2025 12:30 م
الوكيل الإخباري-    قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة الابقاء على منع تصدير وإعادة تصدير سلع أساسية، منها الأرز والسكر، وبعض انواع البقوليات الجافة كالحمص والعدس والفول، إضافة إلى الحليب المجفف، وأصناف من الزيوت النباتية.اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن القرار يهدف إلى إبقاء المخزون الوطني من هذه السلع ضمن أعلى المستويات.

وأشارت  إلى أن الوزارة تقوم بجولات متابعة يومية لعمل الأسواق والرقابة المكثفة على المنشآت التجارية.

وأضافت أنه تم الاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك ضمن خطة متكاملة تستهدف المحافظة على المخزون الغذائي عند أعلى المستويات وضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية.

وبينت أن الوزارة بدأت بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق في مختلف المحافظات.
 
gnews

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