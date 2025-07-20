قرار حكومي للتخفيف على أصحاب الأبنية التي أقيمت العام الحالي في عمّان

كما يتضمَّن التَّعديل عدداً من الإجراءات المتعلِّقة بتنظيم عمل دور الحضانة الخاصَّة ودور الحضانة المنزليَّة، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع وتشجيع فرص التشغيل فيه والتخفيف على الأهالي.
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