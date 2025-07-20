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قرار حكومي للتخفيف على أصحاب الأبنية التي أقيمت العام الحالي في عمّان

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أرشيفية
 
الأحد، 20-07-2025 07:31 م

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م.

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وبموجب التَّعديل الجديد، سيتمّ شمول الأبنية التي أقيمت عام 2025م بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بما في ذلك رسوم المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النِّظام، وبما يحقق العدالة والمساواة لأصحاب تلك الأبنية، ويحدّ من أعباء دفع الغرامات التي قد تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة.


كما يتضمَّن التَّعديل عدداً من الإجراءات المتعلِّقة بتنظيم عمل دور الحضانة الخاصَّة ودور الحضانة المنزليَّة، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع وتشجيع فرص التشغيل فيه والتخفيف على الأهالي.

 
 
gnews

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