الأربعاء 2025-07-02 02:13 م
 

قرار حكومي للتخفيف على مقترضين

نقود أردنية
نقود
 
الأربعاء، 02-07-2025 01:11 م
الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على قرار مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل، بمنح مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي مهلة زمنيَّة إضافيَّة تتيح لهم فصل الذمم للقروض الجماعية التي منحها صندوق التنمية والتشغيل عام 2016 وبداية عام 2017، وإعادة جدولة القروض الجماعية الممنوحة من الصندوق للذين لم يستفيدوا من قرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.اضافة اعلان


ويأتي القرار لغايات التَّخفيف على المقترضين، والتَّسهيل على الأنشطة الاقتصاديَّة واستدامتها.
 
 
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