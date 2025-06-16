قرار حكومي هام بخصوص صندوق المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

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وسيتمّ بموجب التَّعديلات المقترحة دمج مديرية الموارد البشرية مع مديرية السياسات والتطوير المؤسسي انسجاماً مع الأولويات العليا لتطبيق نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وكذلك استحداث وحدة الدراسات المتخصصة؛ بهدف إجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات الصلة بنشاطات الصندوق.



كما سيتم إنشاء قسم أمن وحماية البيانات في مديرية تكنولوجيا المعلومات؛ بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتطورات بيئة العمل.