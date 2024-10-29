 
الثلاثاء 2024-10-29 09:49 م
 

قرار حكومي يخدم الأردنيين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 29-10-2024 08:32 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إن نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين، يخدم المواطنين الأردنيين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة، بحيث يتحمل صندوق المساعدة القانونية تكاليف المحامي الذي يتم توكيله في مثل هذه القضايا.

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وأضاف القضاة  مساء الثلاثاء، أن نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين، نص على إنشاء صندوق في النقابة يتولى تمويل تقديم المساعدة القانونية وآلية تقديمها لمن يحتاجها من المواطنين، وتمثيله قانونيا أمام المحاكم النظامية، والقضاء الإداري، ودوائر النيابة العامة، والمحاكم الخاصة، ودوائر التنفيذ، وتقديم المشورة القانونية له.


ووفق القضاة، فإن من شأن هذا النظام تعزيز فرص استفادة المواطنين من المساعدة القانونية المجانية التي قد يحتاجون إليها.

 
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