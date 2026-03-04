قرار حكومي يشمل جميع السائقين في الأردن

ويمنح النِّظام السَّائقين حوافز وخصومات مستمرَّة في حال عدم ارتكابهم مخالفات، أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكِّراً، وذلك بهدف التشجيع على الالتزام بقانون السير بما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحدّ من الحوادث.
وبموجب النِّظام، سيتمّ منح السائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أيِّ مخالفة من تاريخ ترخيص مركبته خصماً بنسبة 25% من الرُّسوم والبدلات والأثمان المترتِّبة على تجديد ترخيص المركبة، المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.
كما سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها.
ويشكِّل النِّظام فرصة للسائقين لتسهيل إتمام ترخيص مركباتهم.
ويستثني مشروع النِّظام المخالفات الجسيمة من الخصم؛ نظراً لخطورتها مثل: قيادة المركبة بصوره متهورة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وافتعال الحوادث المرورية، وفرار السائق من مكان الحادث، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات، والمخالفة التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.
-
أخبار متعلقة
-
قرارات مجلس الوزراء الأربعاء
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني
-
وزير الزراعة يتفقد مديرية محافظة جرش
-
عاجل الملك: مستمرون باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن الأردن وسلامة مواطنيه
-
الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة
-
بنك الملابس الخيري يباشر توزيع الملابس بمنطقة "مجرا" في المزار الجنوبي
-
"طاقة الأعيان" تقر مشروع قانون الغاز لسنة 2025
-
تحذير هام لجميع الأردنيين