قرار سوري مفاجئ يربك المنافذ الحدودية بعد الاعتداء على شاحنات أردنية

وقال في بيان اليوم السبت، أن القرار تضمن عدم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية الحدودية، بينما تجري عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك بالمنافذ( باك تو باك).
وأشار إلى أن القرار استثنى الشاحنات العابرة للأراضي السورية بصفة ترانزيت على ان تتوالى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين.
ولفت أبو عاقولة إلى أن القرار الذي جاء بشكل مفاجئ اربك حركة عبور الشاحنات الأردنية باتجاه الأراضي السورية، وسيؤثر على صادرات المملكة ولا سيما المواد الانشائية التي تدخل بكميات كبيرة.
وأشار إلى وجود أعداد كبيرة من الشاحنات متكدسة في منفذ نصيب من الجانب السوري سواء الشاحنات الأردنية أو الخليجية جراء القرار، مطالبا بسرعة التواصل مع الجانب السوري من خلال اللجنة الفنية المشتركة التي تربط البلدين بقطاع النقل.
