قرار صادر عن المحكمة الدستورية

الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، حكماً يقضي برد الطعن بعدم دستورية " تفسير المحاكم" للمادتين (3و10) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001.

وبينت المحكمة أن حكمها جاء لعدم اختصاصها ولائياً بالرقابة على تفسير المحاكم للقوانين، كما أنها غير مختصة بالرقابة على دستورية التعليمات.