الخميس 2025-12-11 12:01 م

قرار من التنفيذ القضائي للتخفيف على المواطنين

إدارة التنفيذ القضائي
التنفيذ القضائي
الخميس، 11-12-2025 09:17 ص
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أعلنت إدارة التنفيذ القضائي عن تمديد ساعات استقبال المدفوعات خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل ودائرة قاضي القضاة، بهدف تسهيل الإجراءات على المراجعين وتوفير الوقت والجهد عليهم.اضافة اعلان


وقالت الإدارة إن  محاسب القضاء الشرعي سيكون متواجدًا يوميًا من الساعة  4:00 عصرًا وحتى 12:00 منتصف الليل ، في حين سيواصل محاسب وزارة العدل استقبال المدفوعات من الساعة 4:00 عصرًا وحتى 08:00 صباحًا من اليوم التالي.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وتعزيز مرونتها، خصوصًا لخدمة المواطنين الذين لا يتمكنون من الحضور خلال ساعات العمل الرسمية، مشددة على أن الخطوة تعكس حرص الإدارة على رفع كفاءة الأداء وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية على مدار الوقت.
 
 


