قرار من التنفيذ القضائي للتخفيف على المواطنين

وقالت الإدارة إن محاسب القضاء الشرعي سيكون متواجدًا يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا وحتى 12:00 منتصف الليل ، في حين سيواصل محاسب وزارة العدل استقبال المدفوعات من الساعة 4:00 عصرًا وحتى 08:00 صباحًا من اليوم التالي.
وأكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وتعزيز مرونتها، خصوصًا لخدمة المواطنين الذين لا يتمكنون من الحضور خلال ساعات العمل الرسمية، مشددة على أن الخطوة تعكس حرص الإدارة على رفع كفاءة الأداء وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية على مدار الوقت.
