قرار من المحافظ بحق محل "البسة أواعي مسروقة للبيع" في الزرقاء

12:53 م

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الوكيل الإخباري- قرر محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إغلاق محل ألبسة في أحد مجمعات المدينة وإحالة مالكه إلى المدعي بسبب اسمه الذي يتعلق بنشاط يخالف القانون. اضافة اعلان





وقال ابو قاعود في تصريحات صحفية ، انّ المحل التجاري اغلق بعد تداول فيديو لسياح يستغربون من الاسم المرتبط بنشاط السرقة المخالف للقانون.