الثلاثاء 2025-04-29 02:01 م
 

قرار من المحافظ بحق محل "البسة أواعي مسروقة للبيع" في الزرقاء

صورة متداولة للمحل
صورة متداولة للمحل التجاري
 
الثلاثاء، 29-04-2025 12:53 م
الوكيل الإخباري- قرر محافظ  الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إغلاق محل ألبسة في أحد مجمعات المدينة وإحالة مالكه إلى المدعي بسبب اسمه الذي يتعلق بنشاط يخالف القانون.اضافة اعلان


وقال ابو قاعود في تصريحات صحفية ، انّ المحل التجاري اغلق بعد تداول فيديو لسياح يستغربون من الاسم المرتبط بنشاط السرقة المخالف للقانون.
 
gnews

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