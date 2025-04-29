قرار من المحافظ بحق محل "البسة أواعي مسروقة للبيع" في الزرقاء

وقال ابو قاعود في تصريحات صحفية ، انّ المحل التجاري اغلق بعد تداول فيديو لسياح يستغربون من الاسم المرتبط بنشاط السرقة المخالف للقانون.
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