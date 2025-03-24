قرار هام بشأن تراخيص تطبيقات النقل الذكية في الاردن

وقالت التهتموني "إن الباص السريع ما يزال في مرحلة التشغيل التجريبي، وعدد الركاب جيد على هذا الخط".
وحول الخط الحديدي الحجازي، أوضحت التهتموني أن هُناك دراسات تقوم بها مؤسسة الخط الحديدي عن جدوى تشغيله.
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