قرار هام بشأن تراخيص تطبيقات النقل الذكية في الاردن

03:37 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزيرة النقل، وسام التهتموني، إن الحُكومة بصدد إعادة النظر بالتراخيص الممنوحة لتطبيقات النقل الذكية، ردا على سؤال نيابي وجهه النائب هايل عياش. اضافة اعلان





وقالت التهتموني "إن الباص السريع ما يزال في مرحلة التشغيل التجريبي، وعدد الركاب جيد على هذا الخط".



وحول الخط الحديدي الحجازي، أوضحت التهتموني أن هُناك دراسات تقوم بها مؤسسة الخط الحديدي عن جدوى تشغيله.