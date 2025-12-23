الثلاثاء 2025-12-23 05:58 م

قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض

الثلاثاء، 23-12-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-   قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل دفع رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025–2026 للطلبة المتقدمين بطلبات المنح والقروض من صندوق دعم الطالب الجامعي، إلى حين استكمال إجراءات صرف المستحقات المالية.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، عمم قرار تأجيل دفع الرسوم على رؤساء الجامعات، بما يتيح للطلبة المشمولين تسجيل موادهم الدراسية دون تأخير.

وأوضح الخطيب أن مجلس الوزراء قرر، صباح اليوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتمكينها من تغطية رسوم الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على منح أو قروض من صندوق دعم الطالب الجامعي، وانطبقت عليهم شروط الاستفادة.

وأضاف أن القرار الحكومي يهدف إلى ضمان تمكين الطلبة الحاصلين على المنح والقروض من التسجيل على مواد الفصل الدراسي الثاني في الجامعات التي يدرسون فيها، والحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية.

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة ستقوم اليوم بتزويد الجامعات بملفات تتضمن أسماء الطلبة المستوفين للشروط، ليتسنى لكل جامعة تحديد الطلبة المشمولين بتأجيل الرسوم، والسماح لهم بتسجيل المواد الدراسية دون عوائق.
 
 


