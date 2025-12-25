الخميس 2025-12-25 11:56 ص

قرار هام من وزارة التربية اعتبارا من العام القادم

مبنى وزارة التربية والتعليم
الخميس، 25-12-2025 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   قررت وزارة التربية والتعليم تعديل الرسوم المدرسية التي تُستوفى من الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية لتصبح 300 دينار للفصل الدراسي الواحد اعتباراً من 1 شباط 2026.اضافة اعلان


ويستثني القرار فئات الطَّلبة في الصُّفوف من الأوَّل وحتَّى السَّادس الأساسيين، وأبناء الأردنيَّات المتزوِّجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزَّة المقيمين في المملكة، والطَّلبة المسجَّلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع الإشارة إلى أنَّ الطَّلبة ممن تنطبق عليهم صفة اللُّجوء من غير المسجَّلين في المفوضية يمكنهم الاستفادة من الرسوم المخفَّضة في حال التَّسجيل في المفوضيَّة.

ويشمل القرار قرابة 15 ألف طالب وطالبة، وسيتيح تحصيل مبلغ 9 ملايين دينار سنويَّاً من الطَّلبة المشمولين (أقل بنسبة 30% من الكُلفة الفعليَّة لهم)، وسيتمّ توجيهها لوزارة التَّربية والتَّعليم لرفع سويَّة التَّعليم في المدارس الحكوميَّة.

ويُقدَّر عدد الطَّلبة غير الأردنيين الدَّارسين في المدارس الحكوميَّة من مختلف الجنسيَّات قُرابة 48 ألف طالب وطالبة، وتُقدَّر الكلفة الماليَّة لتعليمهم في المدارس الحكوميَّة بأكثر من 38 مليون دينار سنويَّاً.

وبموجب الأسس الجديدة، سيتمّ استيفاء الكلف الفعليَّة لتعليم الطَّلبة غير الأردنيين في المدارس الحكوميَّة كما قرَّرتها اللِّجان المختصَّة في وزارة التَّربية والتَّعليم.
 
 


