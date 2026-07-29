قرار هام ينتظر المقترضين الأردنيين مساء اليوم

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الوكيل الإخباري- ينتظر المقترضون الأردنيون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر صدوره مساء اليوم الأربعاء، بشأن أسعار الفائدة. اضافة اعلان





ورجحت مصادر اقتصادية عالمية أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع وجود احتمالات محدودة لرفعها، في ظل البيانات الاقتصادية الحالية ومستويات التضخم.



وبناءً على القرار المرتقب، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأردني قرارا مماثلا، ما يعني تثبيت الأقساط الشهرية للمقترضين أو رفعها، وفقا لما سيقرره الفيدرالي الأمريكي.



ومن المنتظر أن يصدر البنك المركزي الأردني قراره الرسمي حول أسعار الفائدة يوم غدٍ الخميس.





