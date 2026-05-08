قرعة كأس آسيا 2027 تسحب السبت .. وسلامي يشارك في المراسم

الوكيل الإخباري- تتجه أنظار القارة الآسيوية عند التاسعة مساء السبت إلى مدينة الدرعية في السعودية، حيث تُقام مراسم سحب قرعة النسخة الـ 19 من بطولة كأس آسيا 2027.





واستقر منتخب النشامى -وصيف النسخة السابقة- في المستوى الثاني للقرعة، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الدور ثمن النهائي.



وفي الاتجاه نفسه، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدرب منتخب النشامى جمال سلامي، ليكون أحد النجوم المشاركين في حفل سحب القرعة، تقديراً للدور الفني البارز الذي لعبه في قيادة كرة القدم الأردنية نحو تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 2026، حيث سيشارك في الحفل إلى جانب أساطير القارة مثل السعودي سالم الدوسري والياباني هيديتوشي ناكاتا.



وتقام بطولة كأس آسيا 2027 خلال الفترة 7 كانون الثاني ولغاية 5 شباط، في المملكة العربية السعودية.



فيما يلي مستويات المنتخبات للقرعة:



المستوى الأول: السعودية، اليابان، إيران، جمهورية كوريا، أستراليا، أوزبكستان.



المستوى الثاني: قطر، العراق، الأردن، الإمارات، عُمان، سوريا.



المستوى الثالث: البحرين، تايلاند، الصين، فلسطين، فيتنام، طاجيكستان.



المستوى الرابع: قرغيزستان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إندونيسيا، الكويت، سنغافورة، لبنان / اليمن.









