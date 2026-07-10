الجمعة 2026-07-10 10:48 م

قروض الأفراد تنخفض بنهاية الربع الأخير من 2025

قروض الأفراد تنخفض بنهاية الربع الأخير من 2025
قروض الأفراد تنخفض بنهاية الربع الأخير من 2025
 
الجمعة، 10-07-2026 07:42 م
الوكيل الإخباري-   انخفض إجمالي قيمة قروض الأفراد بنهاية العام الماضي، وبلغ 13.951 مليار دينار، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما وصل إلى 14.035 مليار دينار، 41% منها، تحت بند القروض السكنية.اضافة اعلان


وجاء في المركز الثاني من ناحية الفئة الأكثر بمديونية الأفراد، القروض الشخصية، بقيمة بلغت 4.450 مليار دينار، ثم قروض المركبات، 1.901 مليار دينار، فيما بلغت قيمة القروض الاستهلاكية قرابة 1.090 مليار دينار، وبطاقات الائتمان، نحو 557 مليون دينار، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقا لآخر إحصائيات البنك المركزي، حتى نهاية شهر أيار 2026، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي، يبلغ قرابة 37.1 مليار دينار، 38% منها حصة القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم، بقيمة 32.612 مليار دينار تقريبا.

وبحسب البيانات الأخيرة، فإن العاصمة عمان حصلت على القيمة الأعلى من التسهيلات الائتمانية، حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، وبقيمة وصلت إلى 30.141 مليار دينار، فيما جاءت محافظة إربد في المرتبة الثانية، من توزيع التسهيلات الائتمانية، بقيمة 1.870 مليار دينار.

وفي الترتيب المعاكس، احتلت محافظتا الطفيلة وعجلون المراكز المتأخرة من ناحية قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك في الربع الأول من العام الحالي، إذ جاءت الطفيلة في المركز الأخير، بقيمة 149 مليون دينار، وسبقتها في الترتيب محافظة عجلون، بقيمة بلغت 180 مليون دينار تقريبا.
 
 


gnews

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