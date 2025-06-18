قروض بقيمة 7.7 مليون دينار لدعم مربي الثروة الحيوانية

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة الإقراض الزراعي أنها قدمت قروضًا بقيمة 7.7 مليون دينار، استفاد منها 2276 مزارعًا من مالكي الحيازات الحيوانية (الأغنام، الأبقار، الإبل)، بهدف تمكينهم من شراء الأعلاف اللازمة لمواشيهم.

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وأكدت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن هذا الدعم جاء استجابةً لمحدودية المراعي الطبيعية، في ظل ضعف الموسم المطري الحالي، حيث أسهمت هذه القروض في تسريع عملية توفير الأعلاف وضمان استمرارية الإنتاج الحيواني.