قروض بقيمة 7.7 مليون دينار لدعم مربي الثروة الحيوانية

وأكدت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن هذا الدعم جاء استجابةً لمحدودية المراعي الطبيعية، في ظل ضعف الموسم المطري الحالي، حيث أسهمت هذه القروض في تسريع عملية توفير الأعلاف وضمان استمرارية الإنتاج الحيواني.
يشار إلى أن وزارة الزراعة تكفلت بسداد تكاليف هذه القروض من موازنتها للعام الحالي، ضمن سياستها الهادفة إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز صمود المزارعين في مواجهة التحديات المناخية.
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