"قرى الأطفال" تختتم تدريبا متخصصا في المناصرة وكسب التأييد

الوكيل الإخباري- اختتمت جمعية قرى الأطفال الأردنية "SOS" برنامجا تدريبيا متخصصا في المناصرة وكسب التأييد، في كل من قرى عمان وإربد والعقبة، بمشاركة 20 شابا وشابة من فئة بيوت الشباب وبرنامج العيش المستقل تحت الإشراف، إلى جانب عدد من منسقي ومنسقات الشباب، ومقدمي ومقدمات الرعاية، لتعزيز مشاركتهم في التأثير المجتمعي.

وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، أن هذا التدريب، الذي استمر ثلاثة أيام، جاء ضمن نهج الجمعية في وضع صوت الشباب ومشاركتهم الواعية في صميم عملها، من خلال تعزيز قدرتهم على التعبير عن قضاياهم بوضوح، وبناء مواقف مسؤولة تجاهها، والمشاركة الإيجابية في الحوار المجتمعي، بما يدعم الجهود المشتركة ويسهم في تطوير الحلول التي تمس حياتهم ومستقبلهم.



وبينت أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية التي تساعدهم على فهم قضاياهم المجتمعية، وتحليلها، وتحويل أفكارهم وتجاربهم إلى رسائل واضحة ومبادرات قابلة للتنفيذ، لتعكس دورهم كشباب في مرحلة انتقالية نحو الاستقلال، ضمن بيئات داعمة تعزز المسؤولية والمشاركة وبناء الهوية المدنية.



وأشارت إلى أن التدريب تضمن مجموعة من المهارات الأساسية، شملت تحليل المشكلات وتحديد الأولويات، وفهم أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة، وبناء الرسائل المؤثرة وصياغة الخطاب الموجه، إلى جانب إعداد خطط المناصرة وحملات كسب التأييد، واستخدام الأدوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن مهارات الحوار والتفاوض، وإدارة المبادرات المجتمعية، والتخطيط لحملات الضغط وصناعة التغيير.