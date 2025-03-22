قريبا .. "نشامى الإنسانية" فيلمٌ وثائقي يجسد بطولة الجيش العربي في إغاثة أهل غزة

وفيلم نشامى الإنسانية من إنتاج القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ٢٠٢٥
للمخرجة الأردنية نسرين الصبيحي
وقالت مخرجة الفيلم أن رسالته هذه ليست مجرد مشاهد صورناها، بل توثيقٌ لقصةِ إصرارِ الجيش العربي أن يكون سند غزة وإصرارُ غزة أن تبقى.
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