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قريبا .. "نشامى الإنسانية" فيلمٌ وثائقي يجسد بطولة الجيش العربي في إغاثة أهل غزة

تعبيرية
القوات المسلحة الأردنية
 
السبت، 22-03-2025 11:14 م
الوكيل الإخباري-   تقوم القنوات الأردنية خلال الأيام القادمة، ببث فيلمٌ وثائقي بعنوان : نشامى الإنسانية، يجسّد بطولة نشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في إغاثة أهل غزة.اضافة اعلان


وفيلم نشامى الإنسانية من إنتاج القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ٢٠٢٥
للمخرجة الأردنية نسرين الصبيحي

وقالت مخرجة الفيلم أن رسالته هذه ليست مجرد مشاهد صورناها، بل توثيقٌ لقصةِ إصرارِ الجيش العربي أن يكون سند غزة وإصرارُ غزة أن تبقى.
 
 
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